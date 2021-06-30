Повреждены 100 метров полотна: грузовой поезд сошел с рельсов под Екатеринбургом

Повреждены 100 метров полотна: грузовой поезд сошел с рельсов под Екатеринбургом
Повреждены 100 метров полотна: грузовой поезд сошел с рельсов под Екатеринбургом
Сегодня, 19:19ПроисшествияФото: пресс-служба уральского следственного управления на транспорте
С рельсов под Екатеринбургом, недалеко от поселка Флюс, сошел грузовой поезд. В результате были повреждены 100 метров полотна.

Инцидент произошел 30 июня на перегоне Ревда-Ильмовка в Свердловской области, сообщает пресс-служба уральского следственного управления на транспорте. Предварительная информация гласит, что в общей сложности с рельс сошли восемь тележек, груженных контейнерами, одна из них опрокинулась. В ЧП обошлось без пострадавших.

Теперь на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Осуществляется осмотр места инцидента, также следователи опрашивают сотрудников локомотивной бригады. Сумму причиненного ущерба еще предстоит уточнить.

Фото:пресс-служба уральского следственного управления на транспорте

Напомним, в воскресенье, 13 июня, в Кушве четыре грузовых вагона сошли с рельсов. Причины инцидента устанавливают специалисты.

Сюжеты:
Екатеринбург
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