Пришлось доставлять вертолётом: зверски избит 19-летний парень в ночном клубе Асбеста

Пришлось доставлять вертолётом: зверски избит 19-летний парень в ночном клубе Асбеста
Пришлось доставлять вертолётом: зверски избит 19-летний парень в ночном клубе Асбеста
Сегодня, 09:23ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Несколько человек жестоко избили 19-летнего парня в ночном клубе «Неон» города Асбеста в ночь на 26 июня 2021 года. Травмы были настолько серьёзными, что молодого человека пришлось доставлять в Екатеринбург на вертолёте в городскую больницу № 23.

В ночной клуб парень пришёл вместе со своим дядей и дядиным другом. Как сообщает Е1, через какое-то время к ним подошёл незнакомец и предложил дяде выйти «поговорить».

Когда мужчина ответил отказом, подошедший его несколько раз ударил, к тому же к нему подключились его приятели. Мужчину увёл его друг в туалет, чтобы умыться, а в это время пострадавший, решивший вступиться за близкого человека, и ударил нападавшего.

Группа хулиганов вытащила парня на улицу и, заведя в угол, который не просматривается видеокамерами, стала его избивать. В итоге у потерпевшего черепно-мозговая травма средней тяжести и перелом лобной кости, перелом двух рёбер, раздробленная нижняя челюсть, порванные из-за брекетов губы и щёки, заплывший глаз от синяка. Кроме того, по словам матери пострадавшего, даже вставали на его голову и давили в челюсть. Врачи по сей день предпринимают меры по спасению жизни парня.

Мать молодого человека написала заявления в прокуратуру, Следственный комитет и в полицию. Однако она опасается, что нападавших не найдут, так как у них есть связи в полиции.

По словам руководителя пресс-службы Валерия Горелых, в дежурную часть полиции Асбеста поступил сигнал по данному происшествию в 05:50 от медработников. Было возбуждено уголовное дело. Сотрудники уголовного розыска выезжали на место происшествия, где изъяли несколько вещдоков и съёмки с камер видеонаблюдения. Кроме того, ими были опрошены свидетели случившегося и сотрудники клуба.

Личность главного подозреваемого уже установлена — это неоднократно судимый за похожие преступления, а также за грабёж гражданин РФ 1993 года рождения. Из мест лишения свободы он освободился в 2018 году. Сейчас он подался в бега и был объявлен в розыск.

Напомним, 20 июня 2021 года в Екатеринбурге возле ТЦ «Гринвич» группа южан избила девятиклассника. Одного из его друзей толкнул человек кавказской национальности. В ответ на возмущение мальчика толпа стала вести себя агрессивно. Школьник попытался вступиться за друга, но был избит негативно настроенными южанами. Разбежались они спустя лишь какое-то время, когда в ситуацию вмешался кто-то из взрослых. Школьники вызвали полицию.

Материалы по теме:
Свердловская областьпроисшествиеночной клубизбиениеАсбесттравмы
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы