Сбивший насмерть женщину пьяный водитель скрылся с места с ДТП в Каменске-Уральском

Бабушка от полученных травм умерла на месте ДТП, а водитель отечественной легковушки скрылся. Автомобиль позже обнаружили в лесу под деревней Монастырка. Чуть позже были задержаны пьяный водитель и его пассажир. Кто из них находился за рулем в момент аварии, предстоит выяснить стражам правопорядка.