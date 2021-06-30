Сбивший насмерть женщину пьяный водитель скрылся с места с ДТП в Каменске-Уральском

Сбивший насмерть женщину пьяный водитель скрылся с места с ДТП в Каменске-Уральском
Сбивший насмерть женщину пьяный водитель скрылся с места с ДТП в Каменске-Уральском
Сегодня, 08:25ПроисшествияФото: УГИБДД по Свердловской области
Пьяный водитель сбил 77-летнюю женщину, которая переходила дорогу, и попытался скрыться от правосудия. Брошенную машину полицейские обнаружили в лесу.

Смертельная авария случилась 29 июня на 109 километре автодороги Екатеринбург — Шадринск — Курган. Водитель «ВАЗ» сбил пожилую женщину, которую от удара отбросило под колеса встречной машины, сообщает Е1.

Бабушка от полученных травм умерла на месте ДТП, а водитель отечественной легковушки скрылся. Автомобиль позже обнаружили в лесу под деревней Монастырка. Чуть позже были задержаны пьяный водитель и его пассажир. Кто из них находился за рулем в момент аварии, предстоит выяснить стражам правопорядка.

В Госавтоинспекции напомнили, что за оставление места ДТП грозит лишение права управления транспортным средством, а также арест до 15 суток. А за вождение в состоянии опьянения предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет.

Напомним, 28 июня 63-летнюю женщину-пешехода на «зебре» на Эльмаше в Екатеринбурге сбил водитель грузовой «ГАЗели». От полученных травм она скончалась в больнице.

Материалы по теме:
Свердловская областьпроисшествиедтпКаменск-Уральскийобществопьяный водительпешеходсмертельное дтпводитель скрылся
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы