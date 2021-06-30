Сбивший насмерть женщину пьяный водитель скрылся с места с ДТП в Каменске-Уральском

Смертельная авария случилась 29 июня на 109 километре автодороги Екатеринбург — Шадринск — Курган. Водитель «ВАЗ» сбил пожилую женщину, которую от удара отбросило под колеса встречной машины, сообщает Е1.
Бабушка от полученных травм умерла на месте ДТП, а водитель отечественной легковушки скрылся. Автомобиль позже обнаружили в лесу под деревней Монастырка. Чуть позже были задержаны пьяный водитель и его пассажир. Кто из них находился за рулем в момент аварии, предстоит выяснить стражам правопорядка.
В Госавтоинспекции напомнили, что за оставление места ДТП грозит лишение права управления транспортным средством, а также арест до 15 суток. А за вождение в состоянии опьянения предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет.
Напомним, 28 июня 63-летнюю женщину-пешехода на «зебре» на Эльмаше в Екатеринбурге сбил водитель грузовой «ГАЗели». От полученных травм она скончалась в больнице.