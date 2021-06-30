Супружеская пара попалась на краже товаров из супермаркета «Лента» в Нижнем Тагиле

В супермаркете «Лента» по Свердловскому шоссе в Нижнем Тагиле на краже средств личной гигиены почти на 10 тысяч рублей были задержаны 36-летний мужчина и 24-летняя женщина.

Видеозапись из супермаркета зафиксировала, как двое неизвестных, мужчина и женщина взяли товар и скрылись не оплатив его, сообщает пресс-служба ММУ МВД России «Нижнетагильское». На основании видеозаписи представителем супермаркета было подано заявление в полицию. Как выяснилось, грабителями оказалась супружеская пара из Нижнего Тагила. Через несколько дней грабители, после первого удачного грабежа, вновь пришли за очередной партией товара. Разделившись, они начали складывать косметические средства, шампуни, детские товары, напитки, кофе, мясную продукцию, нижнее белье, экзотические фрукты по своим рюкзакам. На кассе чета оплатила часть товара и намеревалась как и в первый раз, покинуть супермаркет. Путь им был прегражден сотрудниками магазина и вызвана бригада полицейских. Мужчина и женщина, доставленные в отдел полиции, во всем признались. Свой поступок объяснили недостаточным количеством денежных средств для жизни. Оба имеют постоянное место работы. Ранее к уголовной ответственности не привлекались. За кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору супругам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Напомним, в Екатеринбурге была ликвидирована банда, которая запугивая граждан пневматическим пистолетом нападала на них в центре города, грабила, а затем сдавала награбленное в ломбард. Два 19-летних парня пойманы на краже iPhone в центре Екатеринбурга

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