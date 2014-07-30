Полиция Нижнего Тагила не дала партии фальсифицированной тушенки проникнуть на рынок (ФОТО)
30 июля 2014, 16:15Происшествия
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В полицию Нижнего Тагила поступила информация о том, что в одном из офисов оптовой торговли города осуществляется продажа мясных консервов с признаками контрафактности.
Для проверки сообщения сыщики совместно со специалистом предприятия, указанного на этикетках как изготовитель, проведена «контрольная закупка» в складских помещениях на улице Фестивальной, рассказывают в пресс-службе МВД Нижнего Тагила.
Результаты мероприятия показали, что на банках консервов с тушеной говядиной имеются признаки фальсификации:
- год изготовления на крышке нанесен точечным рисунком, а не штампом
- не соответствуют номера партии и код предприятия
- указанный срок хранения на оригинале составляет 4 года, а на этом товаре он увеличен до пяти лет
В результате проверки сотрудниками полиции изъято 759 коробок по 36 банок в каждой коробки мясных консервов. Изъятое направлено на исследование. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.
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