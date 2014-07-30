Полиция Нижнего Тагила не дала партии фальсифицированной тушенки проникнуть на рынок (ФОТО)

Для проверки сообщения сыщики совместно со специалистом предприятия, указанного на этикетках как изготовитель, проведена «контрольная закупка» в складских помещениях на улице Фестивальной, рассказывают в пресс-службе МВД Нижнего Тагила.

Результаты мероприятия показали, что на банках консервов с тушеной говядиной имеются признаки фальсификации:

год изготовления на крышке нанесен точечным рисунком, а не штампом

не соответствуют номера партии и код предприятия

указанный срок хранения на оригинале составляет 4 года, а на этом товаре он увеличен до пяти лет

В результате проверки сотрудниками полиции изъято 759 коробок по 36 банок в каждой коробки мясных консервов. Изъятое направлено на исследование. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.