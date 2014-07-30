В Нижнем Тагиле ночью взорвался и сгорел автомобиль

Сначала был взрыв, и окрестности осветило ярким светом. Жители дома пытались из окон поливать водой бушующее пламя. Пожарные приехали довольно быстро, 5 минут с момента звонка по телефону 01.

Действительно, по информации ГУ МЧС России по Свердловской области, сообщение о пожаре поступило на пульт дежурной части в 23:31. На площади 3 кв.м. поврежден автомобиль ВАЗ-21122. Причины пожара и ущерб устанавливаются. На место также выезжала следственно-оперативная группа. В ликвидации возгорания было задействовано 2 единицы техники и 8 человек личного состава. Полностью пожар удалось потушить в 23:39.