В Нижнем Тагиле ночью взорвался и сгорел автомобиль
30 июля 2014, 09:30Происшествия
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О пожаре, произошедшем в Нижнем Тагиле, редакции TagilCity.ru рассказала пользовательница Ирина. Всё случилось в ночь на 30 июля в 23:25 на Тагилстрое по улице Кутузова, 13.
Ирина рассказывает:
Сначала был взрыв, и окрестности осветило ярким светом. Жители дома пытались из окон поливать водой бушующее пламя. Пожарные приехали довольно быстро, 5 минут с момента звонка по телефону 01.
Действительно, по информации ГУ МЧС России по Свердловской области, сообщение о пожаре поступило на пульт дежурной части в 23:31. На площади 3 кв.м. поврежден автомобиль ВАЗ-21122. Причины пожара и ущерб устанавливаются. На место также выезжала следственно-оперативная группа. В ликвидации возгорания было задействовано 2 единицы техники и 8 человек личного состава. Полностью пожар удалось потушить в 23:39.
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