16-летний житель Кушвы погиб от удара током во время селфи на ЛЭП

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Молодой человек погиб от удара током в Кушве в Свердловской области, когда залез на опоры ЛЭП, чтобы сделать сэлфи.
Сюжеты: КушваИсточник: «URA.RU»
16-летний подросток залез на опору ЛЭП в городе Кушве в Свердловской области. Парень собирался сфотографироваться на высоте, он проделывал подобные трюки и ранее, о чем свидетельствуют снимки на его странице в социальной сети.
По предварительной версии, молодой человек задел один из проводов, в результате чего получил удар током высокого напряжения.
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