26-летний тагильчанин задержан на улице Ермака с «синтетикой»

26-летний молодой человек был задержан в 23:40 возле одного из домов по улице Ермака. При обыске полицейские обнаружили у него запрещенное вещество в количестве 0,47 грамма.

Правоохранители изъяли синтетический наркотик, задержали злоумышленника и доставили в отдел полиции №19. Выяснилось, что ранее он уже был судим.

По факту находки было возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ. Молодому человеку грозит до 10 лет лишения свободы.