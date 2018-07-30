26-летний тагильчанин задержан на улице Ермака с «синтетикой»

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В вечернее время 28 июля в Нижнем Тагиле был задержан местный житель, у которого при себе имелись синтетические наркотики.
Сюжеты: Нижний ТагилИсточник: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Свердловской области
26-летний молодой человек был задержан в 23:40 возле одного из домов по улице Ермака. При обыске полицейские обнаружили у него запрещенное вещество в количестве 0,47 грамма.
Правоохранители изъяли синтетический наркотик, задержали злоумышленника и доставили в отдел полиции №19. Выяснилось, что ранее он уже был судим.
По факту находки было возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ. Молодому человеку грозит до 10 лет лишения свободы.
Всего за 28 июля на Среднем Урале было раскрыто три таких преступления. Два из них – в Екатеринбурге.
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