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26-летний тагильчанин задержан на улице Ермака с «синтетикой»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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26-летний тагильчанин задержан на улице Ермака с «синтетикой»

Сегодня, 07:00Происшествия
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