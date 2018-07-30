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«КамАЗ» без тормозов смял иномарку и сбил пешехода на Челябинском тракте
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«КамАЗ» без тормозов смял иномарку и сбил пешехода на Челябинском тракте

Сегодня, 08:00Происшествия
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