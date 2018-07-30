«КамАЗ» без тормозов смял иномарку и сбил пешехода на Челябинском тракте

ДТП произошло около 10 утра в районе поворота на нефтебазу. Большегруз, по словам очевидцев, смял иномарку, а потом сбил женщину, которая шла по дороге.

На перекрестке с дорогой на нефтебазу мы остановились, так как загорелся красный. Правее нас уже стоял Hyundai. По пешеходному переходу быстро перебегала дорогу женщина. В этот момент я увидела, что очень быстро несется «КамАЗ». Он не тормозил, но было видно, что пытался уйти от наезда на пешехода,описал случившееся свидетель аварии.

Видео Видео: E1.RU

Грузовик хотел уйти от наезда на женщину, он повернул влево и врезался в иномарку, которую развернуло на 180 градусов. «КамАЗ» все же зацепил пешехода. В момент ДТП женщину отбросило вверх, а затем она оказалась под грузовиком. Водитель пытался оказать пострадавшей помощь в виде непрямого массажа сердца. Женщина была без сознания. Спасти ее не удалось, она погибла на месте от полученных травм.

Пассажирка Hyundai также получила серьезные травмы: перелом основания черепа и открытую травму головы.