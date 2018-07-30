«КамАЗ» без тормозов смял иномарку и сбил пешехода на Челябинском тракте

Днем 29 июля на Челябинском тракте «КамАЗ» врезался в Hyundai, а затем насмерть переехал женщину. В автомобиле также есть пострадавшие.
ДТП произошло около 10 утра в районе поворота на нефтебазу. Большегруз, по словам очевидцев, смял иномарку, а потом сбил женщину, которая шла по дороге.
На перекрестке с дорогой на нефтебазу мы остановились, так как загорелся красный. Правее нас уже стоял Hyundai. По пешеходному переходу быстро перебегала дорогу женщина. В этот момент я увидела, что очень быстро несется «КамАЗ». Он не тормозил, но было видно, что пытался уйти от наезда на пешехода,описал случившееся свидетель аварии.
Грузовик хотел уйти от наезда на женщину, он повернул влево и врезался в иномарку, которую развернуло на 180 градусов. «КамАЗ» все же зацепил пешехода. В момент ДТП женщину отбросило вверх, а затем она оказалась под грузовиком. Водитель пытался оказать пострадавшей помощь в виде непрямого массажа сердца. Женщина была без сознания. Спасти ее не удалось, она погибла на месте от полученных травм.
Пассажирка Hyundai также получила серьезные травмы: перелом основания черепа и открытую травму головы.
Главная предварительная версия причин ДТП – отказ тормозов у «КамАЗа».