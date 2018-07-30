Lada Priora сгорела на трассе Тюмень – Екатеринбург

Это произошло около 14:00 на федеральной трассе близ деревни Елань.

Судя по кадрам с места, автомобиль выгорел полностью. Спасатели в количестве двух человек на одной единице техники не сумели предотвратить полное уничтожение автомобиля.

На место выезжали машины полиции, скорой помощи и пожарных. Помощь медицинской бригады не потребовалась.

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