Lada Priora сгорела на трассе Тюмень – Екатеринбург

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На трассе Тюмень – Екатеринбург днем 29 июля сгорел отечественный автомобиль Lada Priora.
Сюжеты: ЕкатеринбургИсточник: 72.RU
Это произошло около 14:00 на федеральной трассе близ деревни Елань.
Судя по кадрам с места, автомобиль выгорел полностью. Спасатели в количестве двух человек на одной единице техники не сумели предотвратить полное уничтожение автомобиля.
На место выезжали машины полиции, скорой помощи и пожарных. Помощь медицинской бригады не потребовалась.
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Видео: 72.RU
Погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе МЧС по Тюменской области. Причину возгорания сейчас выясняют дознаватели.
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