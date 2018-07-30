Восемь полицейских пострадали во время составления протокола в Иркутске

ГУ МВД по Иркутской области сообщает, что у пятерых полицейских имеются переломы, у троих – ушибы.

Во время составления протокола в полицейских врезался другой автомобиль, в результате чего пострадали не только сотрудники ГИБДД, но и первый водитель, сообщают «Новые Известия».