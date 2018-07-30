Восемь полицейских пострадали во время составления протокола в Иркутске

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В Иркутске автомобиль врезался в восьмерых полицейских в то время, когда они пытались задержать другого водителя.
Источник: «Новые Известия»
ГУ МВД по Иркутской области сообщает, что у пятерых полицейских имеются переломы, у троих – ушибы.
Сотрудники полиции устроили погоню за нарушителем правил дорожного движения. На мосту через реку Иркут стражам правопорядка удалось блокировать автомобиль.
Во время составления протокола в полицейских врезался другой автомобиль, в результате чего пострадали не только сотрудники ГИБДД, но и первый водитель, сообщают «Новые Известия».
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