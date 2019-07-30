Двое тагильчан стали жертвами телефонных мошенников
Сегодня, 11:03ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В минувшие выходные 46-летний мужчина и 67-летняя женщина стали жертвами телефонных мошенников, сообщает пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское».
Сюжеты: Нижний Тагил
Со счета тагильчанина мошенники обманом списали 14 тысяч рублей, пенсионерка таким же образом лишилась 40 тысяч рублей.
Полиция Нижнего Тагила призывает тагильчан быть бдительными и не попадаться на уловки телефонных мошенников. Чаще всего потерпевшим звонят лжепредставители служб безопасности банков, они сообщают о подозрительных операциях и предлагают проверить банковский счет. После сообщения личных данных мошенники списывают со счета деньги.
За первое полугодие 2019 года от действий телефонных мошенников пострадали 148 тагильчан.
Напомним, что в свердловском МВД подвели итоги первого полугодия, по результатам которых в области на 44% увеличилось количество преступлений, связанное с мошенничеством.
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