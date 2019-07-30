Двое тагильчан стали жертвами телефонных мошенников

Со счета тагильчанина мошенники обманом списали 14 тысяч рублей, пенсионерка таким же образом лишилась 40 тысяч рублей.

Полиция Нижнего Тагила призывает тагильчан быть бдительными и не попадаться на уловки телефонных мошенников. Чаще всего потерпевшим звонят лжепредставители служб безопасности банков, они сообщают о подозрительных операциях и предлагают проверить банковский счет. После сообщения личных данных мошенники списывают со счета деньги.

За первое полугодие 2019 года от действий телефонных мошенников пострадали 148 тагильчан.