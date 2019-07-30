На полигоне под Екатеринбургом погиб 20-летний солдат из Башкирии

Мать погибшего рассказала, что парень коснулся радиостанции на базе автомобиля «Урал». По ее словам, молодого человека притянуло и длительное время держало под током.

В Екатеринбург солдат прибыл служить из Башкирии. Он отслужил восемь месяцев. Точную причину смерти установят через месяц после проведения экспертизы.