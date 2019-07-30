На полигоне под Екатеринбургом погиб 20-летний солдат из Башкирии
Сегодня, 13:08ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Солдат одной из воинских частей под Екатеринбургом умер от удара током, сообщает портал Bash.news.
Сюжеты: Екатеринбург
Мать погибшего рассказала, что парень коснулся радиостанции на базе автомобиля «Урал». По ее словам, молодого человека притянуло и длительное время держало под током.
В Екатеринбург солдат прибыл служить из Башкирии. Он отслужил восемь месяцев. Точную причину смерти установят через месяц после проведения экспертизы.
В командовании Екатеринбургского гарнизона пояснили, что смерть солдата наступила из-за нарушения техники безопасности при использовании спецтехники во время занятий на полигоне.
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