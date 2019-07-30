На Урале двое подростков избили мужчину и угнали его автомобиль
Сегодня, 11:17ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Кировграде 17-летние подростки избили местного жителя и совершили угон Opel Astra, сообщает СУ СКР по региону.
По версии следствия, в июле этого года ночью подростки у дома № 63 по улице Свердлова избили мужчину, затем забрали у него две бутылки пива и угнали автомобиль Opel Astra.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям: «Грабеж» и «Неправомерное завладение автомобилем». Следователи выясняют причины поступка подростков, а также условия, в которых воспитываются подозреваемые.
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