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#домахорошо
С начала 2019 года в лесах Свердловской области произошло 256 пожаров
Сюжеты:
Нижний ТагилНациональные проекты 2019-2024
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С начала 2019 года в лесах Свердловской области произошло 256 пожаров

Сегодня, 16:52ПроисшествияФото: pixabay.com
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