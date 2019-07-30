С начала 2019 года в лесах Свердловской области произошло 256 пожаров

Помимо этого, в документе представлены данные о лесных пожарах и в других субъектах страны, а также, информация о ещё не потушенных пожарах и о пожарах, тушение которых прекращено или приостановлено, по данным от 30 июля.

Больше всего пожаров произошло в Красноярском крае — 1480, а площадь земли пройденной огнем составила 1.6 миллионов гектара. Также 68 пожаров было решено не тушить. Их площадь сейчас составляет 1 миллион гектаров.

Самая большая площадь, пройденной огнём территории, в республике Саха — 2.5 миллионов гектаров, при 1051 пожаре. И 1.1 миллион гектаров, при 112 пожарах — где действия по тушению прекращены или приостановлены.

Третий «горящий» регион — Иркутская область. При 950 лесных пожарах сгорело около 1 миллиона гектар территории. А 77 пожаров, при 607 тысячах гектаров решили не тушить.

Решение не тушить лесной пожар принимают региональные комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. И только если пожар не опасен населенным пунктам или объектам экономики, а примерные затраты на тушение лесного пожара превышают прогнозируемый вред от пожара, его не тушат.