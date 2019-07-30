С начала 2019 года в лесах Свердловской области произошло 256 пожаров
В период с 1 января 2019 года по 29 июля в Свердловской области произошло 256 лесных пожаров, а общая площадь, пройденной огнём территории, составила около 2,2 тысяч гектаров, передаёт департамент лесного комплекса данные региональных диспетчерских служб.
Помимо этого, в документе представлены данные о лесных пожарах и в других субъектах страны, а также, информация о ещё не потушенных пожарах и о пожарах, тушение которых прекращено или приостановлено, по данным от 30 июля.
Больше всего пожаров произошло в Красноярском крае — 1480, а площадь земли пройденной огнем составила 1.6 миллионов гектара. Также 68 пожаров было решено не тушить. Их площадь сейчас составляет 1 миллион гектаров.
Самая большая площадь, пройденной огнём территории, в республике Саха — 2.5 миллионов гектаров, при 1051 пожаре. И 1.1 миллион гектаров, при 112 пожарах — где действия по тушению прекращены или приостановлены.
Третий «горящий» регион — Иркутская область. При 950 лесных пожарах сгорело около 1 миллиона гектар территории. А 77 пожаров, при 607 тысячах гектаров решили не тушить.
Решение не тушить лесной пожар принимают региональные комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. И только если пожар не опасен населенным пунктам или объектам экономики, а примерные затраты на тушение лесного пожара превышают прогнозируемый вред от пожара, его не тушат.
Напомним, основная причина лесных пожаров — сухие грозы. Лесные пожары привели к задымлению и смогу в крупных городах — Челябинске, Омске, Новосибирске, Красноярске, а пожарам в лесах республики Саха, Иркутской области и Красноярского края присвоен высший, пятый класс опасности. В последних двух регионах также введён режим ЧС.