В Екатеринбурге рэкетир в маске угрожал кофейне

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В Екатеринбурге мужчина в маске зашел в «Кофейню-пекарню» и стал вымогать ежемесячную плату в размере 10 тысяч рублей, сообщает портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Мужчина попросил баристу передать хозяйке конверт, в котором находилась записка «Каждый месяц первого числа будете переводить 10 000 рублей, иначе подожжем вашу пекарню».
Видео
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Видео: е1.ru
Владелица заведения обратилась в полицию, сейчас правоохранительные органы проводят проверку.
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