В Екатеринбурге в рамках госзакупки чиновникам привезли китайские мониторы

Эксперты установили, что технику произвели в Гуанчжоу. Поставщик хотел продать их одному из госучреждений. В рамках госзакупки стоимость контракта составляла 572 тысячи рублей.

Замначальника Уральского таможенного управления Михаил Пономарев сообщил, что нарушение выявили до перечисления средств на счет поставщика.