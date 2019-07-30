В Екатеринбурге в рамках госзакупки чиновникам привезли китайские мониторы
Сегодня, 10:48ПроисшествияФото: пресс-служба Уральского таможенного управления
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Уральские таможенники изъяли партию китайских мониторов, которую привезли в Екатеринбург для продажи госучерждению в рамках госзакупки, сообщает пресс-служба ведомства.
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Эксперты установили, что технику произвели в Гуанчжоу. Поставщик хотел продать их одному из госучреждений. В рамках госзакупки стоимость контракта составляла 572 тысячи рублей.
Замначальника Уральского таможенного управления Михаил Пономарев сообщил, что нарушение выявили до перечисления средств на счет поставщика.
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В отношении поставщика возбудили административное дело по статье «Незаконное пользование товарами, их приобретение, хранение либо транспортировка». 74 монитора конфисковали, их передадут в Росимущество для дальнейших процессуальных действий.
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