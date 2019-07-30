В Свердловской области разыскивается 18-летняя девушка из Бурятии
Сегодня, 14:30ПроисшествияФото: фото предоставил В. Горелых
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Полицейские разыскивают в Свердловской области Кристину Волкову. Она была замечена среди лиц, занимающихся интимными услугами. Об этом сообщает глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
Девушка пропала из Северобайкальска 1 сентября 2017 года. На связь она выходила в июне 2017 года. По данным полиции, Кристина жила у близких родственников и друзей.
Также известно, что девушка была замечена на территории Иркутской области и Забайкальского края среди лиц, оказывающих услуги интимного характера.
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Кристина Волкова европейской внешности, среднего телосложения, волосы средней длины, обесцвеченные с желтоватым оттенком, глаза карие, рост 165-170 см.
Всем, кто владеет информацией о местонахождении Кристины, просьба сообщить по телефонам отдела полиции г. Северобайкальск: (3012) 29-50-61, 8-914- 638-70-77, «телефон доверия» ГУ МВД России по Свердловской области: (343) 358-71-61 или «02».
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