В Свердловской области разыскивается 18-летняя девушка из Бурятии

Девушка пропала из Северобайкальска 1 сентября 2017 года. На связь она выходила в июне 2017 года. По данным полиции, Кристина жила у близких родственников и друзей.

Также известно, что девушка была замечена на территории Иркутской области и Забайкальского края среди лиц, оказывающих услуги интимного характера.

Кристина Волкова европейской внешности, среднего телосложения, волосы средней длины, обесцвеченные с желтоватым оттенком, глаза карие, рост 165-170 см.