Кандидат в депутаты Нижнего Тагила получил перелом позвонка в ДТП на трассе

ДТП произошло на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил во время вчерашнего ливня. Бояркин рассказал, что не справился с управлением, машина попала в колею, и ее занесло. Автомобиль перевернулся несколько раз, слетев затем в кювет.

Автомобиль врезался в водяную подушку, его приподняло и выбросило из колеи в кювет, рассказал кандидат в депутаты.

После ДТП Михаил Бояркин не почувствовал ухудшения здоровья, однако на следующий день почувствовал боль в пояснице. Ему диагностировали перелом четвертого позвонка, он находится в больнице.

С намеченного пути я в любом случае сходить не собираюсь, наша команда уже приступила к работе, говорит Бояркин.

Также Михаил Бояркин сообщил, что планирует взыскать ущерб за повреждения, которые получил его автомобиль. После аварии машина не подлежит восстановлению.

Михаил Бояркин претендует на место в гордуме Нижнего Тагила от КПРФ. Также в качестве кандидатов завились Надежда Журавлёва от «Яблока», руководитель спортшколы «Юпитер» и ФОК «Президентский» Александр Долгоруков от «Единой России», директор муниципальной спортшколы олимпийского резерва № 3 Сергей Шамшуров от «Справедливой России» и местный предприниматель Сергей Бурлай от ЛДПР. В качестве самовыдвиженца документы на довыборы подал Сергей Бердников.