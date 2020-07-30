Кандидат в депутаты Нижнего Тагила получил перелом позвонка в ДТП на трассе
Кандидат в депутаты Нижнетагильской гордумы Михаил Бояркин попал в ДТП на трассе. Он получил перелом позвонка и попал в больницу, сообщает АН «Между строк».
ДТП произошло на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил во время вчерашнего ливня. Бояркин рассказал, что не справился с управлением, машина попала в колею, и ее занесло. Автомобиль перевернулся несколько раз, слетев затем в кювет.
Автомобиль врезался в водяную подушку, его приподняло и выбросило из колеи в кювет, рассказал кандидат в депутаты.
После ДТП Михаил Бояркин не почувствовал ухудшения здоровья, однако на следующий день почувствовал боль в пояснице. Ему диагностировали перелом четвертого позвонка, он находится в больнице.
С намеченного пути я в любом случае сходить не собираюсь, наша команда уже приступила к работе, говорит Бояркин.
Также Михаил Бояркин сообщил, что планирует взыскать ущерб за повреждения, которые получил его автомобиль. После аварии машина не подлежит восстановлению.
Михаил Бояркин претендует на место в гордуме Нижнего Тагила от КПРФ. Также в качестве кандидатов завились Надежда Журавлёва от «Яблока», руководитель спортшколы «Юпитер» и ФОК «Президентский» Александр Долгоруков от «Единой России», директор муниципальной спортшколы олимпийского резерва № 3 Сергей Шамшуров от «Справедливой России» и местный предприниматель Сергей Бурлай от ЛДПР. В качестве самовыдвиженца документы на довыборы подал Сергей Бердников.
Сегодня стало известно, что самовыдвиженец Александр Иванов написал заявление об отказе от участия в довыборах.