«Не подпускали спасателей»: в Екатеринбурге мужчина в шортах упал с крыши многоэтажки

Малолетки. Девчонка и два парня забрались на крышу, что они кричат, не слышно,рассказал очевидец.

На видео заметно, что рядом с молодыми людьми находятся спасатели.

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Однако, по словам очевидца, они к себе их не подпускали. Кроме того, у дома стояли две машины скорой помощи, пожарная с лестницей, а также во дворе дежурили наряды ППС.

В конце видео видно, что тело парня лежит на асфальте.

Как рассказали «Комсомольской правде» в Следственном комитете, мужчина погиб, но криминала, по предварительной информации, в этом нет. На данный момент выясняются обстоятельства происшествия.