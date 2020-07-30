«Не подпускали спасателей»: в Екатеринбурге мужчина в шортах упал с крыши многоэтажки
Сегодня, 12:31ПроисшествияФото: скриншот видео "Инцидент Екатеринбург" во "Вконтакте"
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Сегодня утром, 30 июля в центре Екатеринбурга молодой мужчина упал с крыши многоэтажного дома на улице Вайнера, 9А. В результате падения он погиб. Видео с кадрами последних минут жизни мужчины опубликовано в группе «Инцидент Екатеринбург» во «Вконтакте».
Сюжеты: Екатеринбург
Малолетки. Девчонка и два парня забрались на крышу, что они кричат, не слышно,рассказал очевидец.
На видео заметно, что рядом с молодыми людьми находятся спасатели.
Видео
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Видео: "Инцидент Екатеринбург" во "Вконтакте"
Однако, по словам очевидца, они к себе их не подпускали. Кроме того, у дома стояли две машины скорой помощи, пожарная с лестницей, а также во дворе дежурили наряды ППС.
В конце видео видно, что тело парня лежит на асфальте.
Как рассказали «Комсомольской правде» в Следственном комитете, мужчина погиб, но криминала, по предварительной информации, в этом нет. На данный момент выясняются обстоятельства происшествия.
Напомним, ранее в Нижнем Тагиле в один день из окон многоэтажек на Вагонке выпали женщина и ребенок.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей