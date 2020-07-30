Расфасовала по пакетам: в Санкт-Петербурге местного рэпера расчленила жена
Сегодня, 14:58ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
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В Санкт-Петербурге местный рэпер Энди Картарайт найден мертвым. Как пишет Baza, его расчленила собственная жена Марина Кохал.
Женщина позвонила своему адвокату и сообщила о том, что случилось. В свою очередь, он сообщил о происшествии правоохранителям. Прибывшие на место полицейские установили, что мужчина мертв уже несколько дней, а его тело упаковано в черные пакеты.
Женщина рассказала, что ее муж скончался от передозировки, а она его решила расчленить. На данный момент Мария Кохал задержана.
Ранее в Талице к 11 годам тюрьмы был приговорен местный житель, который в нетрезвом состоянии убил сожительницу своего отца.
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