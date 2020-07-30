В Екатеринбурге ФСБ ликвидировала крупную нарколабораторию в съемном коттедже

В ходе обыска в арендованном коттедже было обнаружено около трех килограммов порошка, а также канистры с прекурсорами, лабораторное оборудование и электронные весы.

Владелец лаборатории произведенные вещества продавал внутри региона, так и за его пределами.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ. Она предполагает наказание за незаконное производство и сбыт наркотиков в особо крупном размере. Теперь задержанному грозит до 20 лет лишения свободы.