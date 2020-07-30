В Екатеринбурге ФСБ ликвидировала крупную нарколабораторию в съемном коттедже
Сотрудниками ФСБ была уничтожена в Екатеринбурге нарколаборатория по производству «синтетики» в одном из частных домов, сообщает пресс-служба ведомства по Свердловской области.
В ходе обыска в арендованном коттедже было обнаружено около трех килограммов порошка, а также канистры с прекурсорами, лабораторное оборудование и электронные весы.
Владелец лаборатории произведенные вещества продавал внутри региона, так и за его пределами.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ. Она предполагает наказание за незаконное производство и сбыт наркотиков в особо крупном размере. Теперь задержанному грозит до 20 лет лишения свободы.
Ранее на ж/д станции Нижнего Тагила полиция арестовала шатавшегося из стороны в сторону мужчину. По поведению он был похож на человека, находящегося в состоянии алкогольного опьянения. Однако во время обыска при нем было обнаружено наркотическое вещество в крупном размере (0,275 грамма).