В Нижнем Тагиле полиция и волонтеры почти неделю ищут мужчину с проблемами с психикой
Сегодня, 17:57ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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В Нижнем Тагиле полицейские совместно с волонтерами отряда «Лиза Алерт» ищут 41-летнего местного жителя Аркадия Рачевского, имеющего проблемы с психикой, пишут ИА «Все Новости».
Сюжеты: Нижний Тагил
В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» изданию рассказали, что с заявлением обратилась мать пропавшего 25 июля.
В тот день около 11.00 мужчина ушел из квартиры на Уральском проспекте после ссоры с женщиной. У тагильчанина имеются проблемы с психикой. Он взял с собой только паспорт. Телефон у мужчины отсутствует, друзей, где он может переночевать, также нет. В полиции предполагается, что Рачевский мог у кого-то остановиться, так как в больницах города он не был обнаружен.
В день пропажи мужчина был одет в синие джинсы, синие кроссовки, а также рубаху зеленого цвета. Рост мужчины около 165 сантиметров, среднее телосложение.
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Аркадий Рачевский
Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт"
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