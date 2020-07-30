В Пионерском сквере в Нижнем Тагиле вандалы сломали скульптуру горниста
Сегодня, 16:06ПроисшествияФото: «Тагильский рабочий»
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В Пионерском сквере в Нижнем Тагиле, расположенном на Вагонке, неизвестные повредили скульптуру горниста, сообщает «Тагильский рабочий».
Сюжеты: Нижний Тагил
На данный момент проводится ее реставрация. Была повреждена рука мальчика, а также сам горн.
По словам реставратора монументальной скульптуры Нижнетагильского музея изобразительных искусств Владимира Бекетова, причиной поломки стал именно человеческий фактор, так как кто-то сознательно расшатывал часть скульптуры.
Отмечается, что конструкция прочная и в течение суток поломку планируется устранить.
Ранее на набережной Тагильского пруда была повреждена скульптура «Городового». По данному факту полиция проводит проверку.
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