В Пионерском сквере в Нижнем Тагиле вандалы сломали скульптуру горниста

На данный момент проводится ее реставрация. Была повреждена рука мальчика, а также сам горн.

По словам реставратора монументальной скульптуры Нижнетагильского музея изобразительных искусств Владимира Бекетова, причиной поломки стал именно человеческий фактор, так как кто-то сознательно расшатывал часть скульптуры.

Отмечается, что конструкция прочная и в течение суток поломку планируется устранить.