24-летняя екатеринбурженка обвинила врачей в бесплодии

24-летняя жительница Екатеринбурга стала бесплодной, так как медики отказались делать ей операцию на сердце в областной клинической больнице № 1. В настоящее время возбуждено уголовное дело.

Девушка рассказала, что много лет профессионально занималась легкой атлетикой. В 2019 году у неё произошла остановка сердца, и медики диагностировали у неё аномалию Эбштейна — это редкий врожденный порок сердца. После постановки диагноза, пациентку отправили в областную клиническую больницу № 1 для установки холтеровского монитора. Медики заявили, что прибора сейчас нет, но девушка может самостоятельно его приобрести, пишет Znak.com. Девушка рассказала, что Минздрав также отказал ей в установке холтера-регистратора и тогда пришлось приобрести данный товар в США. Однако медики не стали его устанавливает, якобы потом, что девушка может взыскать с них его стоимость. Из-за коронавирусной инфекции кардиоцентры России отказывали спортсменке в операции и только в Чебоксарах согласились провести операцию по экстренным показаниям. После этого, холтер зафиксировал у нее жизнеугрожающие нарушения ритма сердца, которые требуют имплантации другого прибора — кардиовертера-дефибриллятора. В этой операции девушке в Екатеринбурге тоже отказали. Только когда у неё остановилось сердце, её всё-таки прооперировали в областной клинической больнице № 1, где установили прибор. Также у пациентки имелись показания к гинекологической операции, но ее не могли провести до операции на сердце. Из-за того что манипуляции с сердцем постоянно затягивались, у девушки развилось первичное бесплодие. Сейчас она не может иметь детей. Девушка три раза обращалась в полицию и следственный комитет, но все эти разы ей отказывали в возбуждении уголовного дела. Только после заявления в ОНФ, было возбуждено безфигуральное уголовное дело.

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