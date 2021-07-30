Дело заказчика убийства бизнесмена из Екатеринбурга 14-летней давности передано в суд

Дело заказчика убийства бизнесмена из Екатеринбурга 14-летней давности передано в суд
Дело заказчика убийства бизнесмена из Екатеринбурга 14-летней давности передано в суд
Сегодня, 15:16ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Дело за организацию приготовления к убийству по найму, совершённому группой лиц по предварительному сговору в 2007 году в Екатеринбурге передано в суд. Преступник пойман, допрошен ряд свидетелей, назначены и проведены необходимые экспертизы, рассказал глава пресс-службы МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Завершено расследование уголовного дела прошлых лет об организации приготовления к убийству коммерсанта в 2007 году, сообщает пресс-служба СКР по Свердловской области. Тогда заказчику убийства удалось скрыться. В те далекие годы, когда план убийства не сработал, он, поменяв фамилию, скрывался в иностранном государстве.

По прошествии лет преступник решил вернуться в Россию, где и стал постоянно проживать в городе Тихвине Ленинградской области. В результате тщательно спланированной спецоперации, проведённой сыщиками угрозыска, после получения конкретной оперативной информации от службы Интерпола о том, что обвиняемый сменил в зарубежном государстве паспорт в связи со сменой фамилии, последний был задержан 7 апреля 2021 года.

В ходе следствия выяснилось, что обвиняемый в середине июня 2007 года по служебной деятельности прилетел из города Санкт-Петербурга в Екатеринбург, где через директора филиала своей фирмы в этом городе познакомился с её мужем, которому предложил за 1,2 миллиона рублей убить своего партнёра по бизнесу.

За организацию приготовления к убийству по найму, совершённому группой лиц по предварительному сговору уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд города Екатеринбурга для рассмотрения по существу. Свою вину обвиняемый не признал.

Напомним, 65-летний свердловский бизнесмен Хвтисо Чачхиани семь лет скрывался от правосудия в Анапе.

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