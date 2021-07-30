Художник и преподаватель УрГАХУ скончалась в Екатеринбурге

Преподавателем в УрГАХУ Нина Костина работала с 1969 года. В 1992 году она получила звание «Заслуженный художник Российской Федерации», а год спустя — звание профессора. В 2014 году Нине Костиной было присвоено звание «Почетный член Российской Академии художеств».