Художник и преподаватель УрГАХУ скончалась в Екатеринбурге

Вечером 29 июля на 87 году жизни скончалась известный уральский и российский художник, преподаватель с более чем полувековым стажем Нина Костина, сообщает Ура.ру со ссылкой на родных женщины.
Причина — обширный инфаркт, уточнил внук Алексей Костин.
Преподавателем в УрГАХУ Нина Костина работала с 1969 года. В 1992 году она получила звание «Заслуженный художник Российской Федерации», а год спустя — звание профессора. В 2014 году Нине Костиной было присвоено звание «Почетный член Российской Академии художеств».
Напомним, 26 июля 2021 года скоропостижно скончался 45-летний следователь Межрегионального следственного управления № 4 СКР Ярослав Коновалов. Он умер в своем автомобиле по дороге на работу.