Из-за сообщения о минировании эвакуируют 16-этажный бизнес-центр в Екатеринбурге

В Екатеринбурге по улице Фурманова идет эвакуация людей из бизнес-центра, сообщает Е1. По громкой связи было объявлено, что здание заминировано, надо покинуть помещение.
Людей из здания выводят на улицу, они стоят поодаль, описывают очевидцы происшествия. К бизнес-центру уже приехали полиция и пожарные.
Ситуацию с минированием пообещал прокомментировать руководитель пресс-службы регионального полицейского главка Валерий Горелых после того, как пройдет проверка.
Напомним, 12 июня текущего года в Екатеринбурге поступил ряд ложных сообщений о минировании в торговых центрах. Все места, которые были указаны в сообщениях, были проверены правоохранительными органами, взрывоопасные вещества обнаружены не были.