Из-за сообщения о минировании эвакуируют 16-этажный бизнес-центр в Екатеринбурге

Из-за сообщения о минировании эвакуируют 16-этажный бизнес-центр в Екатеринбурге
Из-за сообщения о минировании эвакуируют 16-этажный бизнес-центр в Екатеринбурге
Сегодня, 16:29ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Поступило сообщение о минировании 16-этажного бизнес-центра FM на Фурманова, 126 в Екатеринбурге. Людей эвакуируют из здания.

В Екатеринбурге по улице Фурманова идет эвакуация людей из бизнес-центра, сообщает Е1. По громкой связи было объявлено, что здание заминировано, надо покинуть помещение.

Людей из здания выводят на улицу, они стоят поодаль, описывают очевидцы происшествия. К бизнес-центру уже приехали полиция и пожарные.

Ситуацию с минированием пообещал прокомментировать руководитель пресс-службы регионального полицейского главка Валерий Горелых после того, как пройдет проверка.

Напомним, 12 июня текущего года в Екатеринбурге поступил ряд ложных сообщений о минировании в торговых центрах. Все места, которые были указаны в сообщениях, были проверены правоохранительными органами, взрывоопасные вещества обнаружены не были.

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Екатеринбург
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