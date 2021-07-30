«Люди остались в огне»: на химзаводе в Ростовской области прогремел взрыв

Люди не успели покинуть горящее помещение во время пожара. По предварительным данным, пострадали семь человек. Их экстренно госпитализировали в больницу в Каменске-Шахтинском.
От комментариев руководство предприятие воздерживается. Однако очевидец происшествия рассказал о том, что на заводе загорелось оборудование и рабочие не смогли выбраться, пишет RostovGazeta.
Также инсайдер издания сообщил, что из-за сокращения, на производстве остались неопытные кадры и их заставляют выполнять работы, с которыми они не сталкивались.