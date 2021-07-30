«Люди остались в огне»: на химзаводе в Ростовской области прогремел взрыв

«Люди остались в огне»: на химзаводе в Ростовской области прогремел взрыв
«Люди остались в огне»: на химзаводе в Ростовской области прогремел взрыв
Сегодня, 16:13ПроисшествияФото: 1МI
На заводе «Комбинат Каменский» в Ростовской области, который выпускает продукцию для Минобороны, прогремел взрыв.

Люди не успели покинуть горящее помещение во время пожара. По предварительным данным, пострадали семь человек. Их экстренно госпитализировали в больницу в Каменске-Шахтинском.

От комментариев руководство предприятие воздерживается. Однако очевидец происшествия рассказал о том, что на заводе загорелось оборудование и рабочие не смогли выбраться, пишет RostovGazeta.

Также инсайдер издания сообщил, что из-за сокращения, на производстве остались неопытные кадры и их заставляют выполнять работы, с которыми они не сталкивались.

Материалы по теме:
взрывзаводкомбинат
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы