После танцев детей на мемориале афганцам в Екатеринбурге проводится проверка МВД

После танцев детей на мемориале афганцам в Екатеринбурге проводится проверка МВД
После танцев детей на мемориале афганцам в Екатеринбурге проводится проверка МВД
Сегодня, 16:03ПроисшествияФото: 2ГИС
По факту публикации в СМИ видео школьниц, которые решили снять танцы для сервиса «TikTok» на мемориале погибшим в Афганистане военным «Черный тюльпан», проводится проверка, сообщили в пресс-группе управления городского МВД.

В соцсетях появилось мнение, что дети, снимавшие видео для сервиса «TikTok» на мемориале погибшим в Афганистане военным в Екатеринбурге, просто бегали вокруг памятника, сообщает Е1.

Тем временем, управлением городского МВД по факту публикации в СМИ началась проверка, устанавливаются личности детей.

Напомним, девочки-подростки лет 10-ти устроили съемки для «TikTok» на мемориале «Черный тюльпан». Они танцевали на мемориале, пока не заметили, что их самих снимают на камеру мобильного телефона прохожие и убежали.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
МВДмемориалтанцыЕкатеринбургшкольницыЧерный тюльпан
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы