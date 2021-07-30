После танцев детей на мемориале афганцам в Екатеринбурге проводится проверка МВД

По факту публикации в СМИ видео школьниц, которые решили снять танцы для сервиса «TikTok» на мемориале погибшим в Афганистане военным «Черный тюльпан», проводится проверка, сообщили в пресс-группе управления городского МВД.

В соцсетях появилось мнение, что дети, снимавшие видео для сервиса «TikTok» на мемориале погибшим в Афганистане военным в Екатеринбурге, просто бегали вокруг памятника, сообщает Е1. Тем временем, управлением городского МВД по факту публикации в СМИ началась проверка, устанавливаются личности детей. Напомним, девочки-подростки лет 10-ти устроили съемки для «TikTok» на мемориале «Черный тюльпан». Они танцевали на мемориале, пока не заметили, что их самих снимают на камеру мобильного телефона прохожие и убежали. Съемки для «Тик Тока» устроили на «Черном тюльпане» школьницы в Екатеринбурге

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter