После танцев детей на мемориале афганцам в Екатеринбурге проводится проверка МВД

В соцсетях появилось мнение, что дети, снимавшие видео для сервиса «TikTok» на мемориале погибшим в Афганистане военным в Екатеринбурге, просто бегали вокруг памятника, сообщает Е1.
Тем временем, управлением городского МВД по факту публикации в СМИ началась проверка, устанавливаются личности детей.
Напомним, девочки-подростки лет 10-ти устроили съемки для «TikTok» на мемориале «Черный тюльпан». Они танцевали на мемориале, пока не заметили, что их самих снимают на камеру мобильного телефона прохожие и убежали.