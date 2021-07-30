Пристегнувшим соседа к батарее тагильчанам грозит до 10 лет за разбойное нападение

Пристегнувшим соседа к батарее тагильчанам грозит до 10 лет за разбойное нападение
Пристегнувшим соседа к батарее тагильчанам грозит до 10 лет за разбойное нападение
Сегодня, 15:31ПроисшествияФото: пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское»
Двое тагильчан, напавшие на соседа знакомого, с которым они вместе распивали спиртное, задержаны сотрудниками полиции и заключены под стражу. Возбуждено несколько уголовных дел, в том числе за разбой и хранение оружия.

Двое ранее судимых мужчин 30 и 31 года совершили разбойное нападение на 38-летнего мужчину, проживающего на улице Космонавтов в Нижнем Тагиле. С заявлением в полицию обратился сам пострадавший. Он заявил, что неизвестные мужчины сильно избили его и угрожали предметом, похожим на оружие, удерживая его в квартире соседа.

Пострадавшего мужчину госпитализировали в городскую больницу с тяжелыми травмами: ушиб головного мозга, осколочный перелом костей свода и основания черепа. Следственно — оперативная группа, выехавшая на место происшествия, застала подозреваемых в указанной квартире в состоянии сильного алкогольного опьянения, рассказали в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское».

В помещении стражи правопорядка обнаружили и изъяли наручники, предмет, похожий на пистолет, кобуру и боеприпасы.

Как усновили полицейские, двое нападавших распивали спиртное со знакомым в его квартире. Затем хозяин жилища ушел в магазин, а гости направились в квартиру к соседу. Знакомство закончилось рукоприкладством.

Изрядно подвыпившие мужчины пристегнули оппонента наручниками к батарее и продолжали избиение. Потом под угрозой пистолета, обнаруженного у хозяина, требовали от потерпевшего 30 тысяч рублей. Когда под воздействием выпитого алкоголя истязатели уснули, пострадавший сумел освободиться и покинуть квартиру, уточнили в полиции.

Фото:пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское»

В отношении владельца квартиры возбуждены сразу два уголовных дела: за кражу и незаконное хранение боеприпасов. Его приятелям предстоит ответить перед законом по ст. 162 (Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Им грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, 60-летнего свердловчанина похитили, обманом выманив из дома и выслав в Душанбе — столицу Таджикистана, откуда он прибыл в Россию 20 лет назад. На протяжении двух лет мужчина оспаривал решение полицейских об отзыве гражданства и изъятии паспорта.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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