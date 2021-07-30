Пьяный уралец заперся в туалете поезда и поджег его

Пьяный уралец заперся в туалете поезда и поджег его
Пьяный уралец заперся в туалете поезда и поджег его
Сегодня, 15:17ПроисшествияФото: 1МI
Пьяный пассажир поезда «Екатеринбург – Приобье» заперся в туалета вагона и устроил там пожар. Инцидент произошел в минувшую среду, 28 июля.

Пироманом оказался 32-летний житель Верхотурья. Дебошира довезли до станции «Ивдель -1» и сдали полиции.

Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и не контролировал свои действия: закрылся в туалетной комнате и поджег защитный корпус противопожарного датчика, - сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО.

К счастью, возгорание удалось быстро потушить. На нарушителя восставили административный протокол за распитие алкоголя в запрещенных местах.

О решении в отношении поджога пока ничего не сообщается.

Напомним, что в Нижнем Тагиле шутнику, который заминировал железнодорожный вокзал, назначили штраф.

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