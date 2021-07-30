Пьяный уралец заперся в туалете поезда и поджег его

Пироманом оказался 32-летний житель Верхотурья. Дебошира довезли до станции «Ивдель -1» и сдали полиции.
Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и не контролировал свои действия: закрылся в туалетной комнате и поджег защитный корпус противопожарного датчика, - сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО.
К счастью, возгорание удалось быстро потушить. На нарушителя восставили административный протокол за распитие алкоголя в запрещенных местах.
О решении в отношении поджога пока ничего не сообщается.
Напомним, что в Нижнем Тагиле шутнику, который заминировал железнодорожный вокзал, назначили штраф.