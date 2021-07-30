Угонщик «шестерки» без бампера разыскивается в Нижнем Тагиле

Угонщик «шестерки» без бампера разыскивается в Нижнем Тагиле
Угонщик «шестерки» без бампера разыскивается в Нижнем Тагиле
Сегодня, 14:28ПроисшествияФото: 1MI

В Нижнем Тагиле разыскивается угонщик «ВАЗ-2106»

Похитителя ВАЗ-2106 разыскивает полиция в Нижнем Тагиле. Автомобиль был угнан в поселке Кирпичный.

По словам жителя Нижнего Тагила, «ВАЗ-2106» у него угнали спустя несколько дней после покупки. Автомобиль был припаркован у дома № 9 на улице Полярная в поселке Кирпичный, его своровали 27 июля.

Отечественный автомобиль тёмно-синего цвета без бампера, левый порог замят. Задние стекла тонированные, с наклейками «Питбуль» и «Обгоняй», пишет ИА «Все Новости».

По факту кражи отечественного автомобиля в отделе полиции 16 возбуждено уголовное дело по ч.1. ст. 158 УК РФ, проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершенному преступлению, а также местонахождение похищенного транспорта, рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское»

Также в полиции обратились с просьбой ко всем, кто располагает какой-либо информацией, позвонить в дежурную часть отдела полиции 16 по телефону (3435) 97-64-02 или 02.

Напомним, в Екатеринбурге пьяный автомеханик угнал из автосервиса мотоцикл Honda, чтобы покатать свою подругу, а затем лег спать в подъезде. Владелец транспорта подал заявление в полицию, подозреваемый был задержан. Теперь ему грозит штраф до 200 тысяч рублей или лишение свободы до пяти лет.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
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