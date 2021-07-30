Угонщик «шестерки» без бампера разыскивается в Нижнем Тагиле

По словам жителя Нижнего Тагила, «ВАЗ-2106» у него угнали спустя несколько дней после покупки. Автомобиль был припаркован у дома № 9 на улице Полярная в поселке Кирпичный, его своровали 27 июля.
Отечественный автомобиль тёмно-синего цвета без бампера, левый порог замят. Задние стекла тонированные, с наклейками «Питбуль» и «Обгоняй», пишет ИА «Все Новости».
По факту кражи отечественного автомобиля в отделе полиции 16 возбуждено уголовное дело по ч.1. ст. 158 УК РФ, проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершенному преступлению, а также местонахождение похищенного транспорта, рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское»
Также в полиции обратились с просьбой ко всем, кто располагает какой-либо информацией, позвонить в дежурную часть отдела полиции 16 по телефону (3435) 97-64-02 или 02.
Напомним, в Екатеринбурге пьяный автомеханик угнал из автосервиса мотоцикл Honda, чтобы покатать свою подругу, а затем лег спать в подъезде. Владелец транспорта подал заявление в полицию, подозреваемый был задержан. Теперь ему грозит штраф до 200 тысяч рублей или лишение свободы до пяти лет.