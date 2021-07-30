В смерти 84-летней пенсионерки от COVID-19 в Екатеринбурге обвинил врачей ее сын

В смерти 84-летней пенсионерки от COVID-19 в Екатеринбурге обвинил врачей ее сын
В смерти 84-летней пенсионерки от COVID-19 в Екатеринбурге обвинил врачей ее сын
Сегодня, 15:08ПроисшествияФото: 1MI
84-летняя пенсионерка из Екатеринбурга, которую выписали из больницы с коронавирусом и двусторонней пневмонией, скончалась. В смерти медиков обвинил ее сын.

Женщина, по словам сына, поступила, 10 июля 2021 года в 16-е отделение Госпиталя ветеранов войн с коронавирусной пневмонией. Врачи выявили, что у женщины легкие поражены на 75%, но уже через 10 дней после госпитализации пенсионерка написала отказ от лечения, пишет Е1.

По словам сына пенсионерки, ей становилось хуже с каждым днем. Она перестала ходить, ясно выражать мысли и, по словам мужчины, понимать происходящее вокруг, хотя до госпитализации признаков деменции не было. 20 июля женщину выписали из больницы.

В результате выяснилось, что пенсионерка написала отказ от лечения, чему сын, по его словам, был удивлен. Он также заявил, что ее выписали с недолеченным COVID-19.

С ней нужно было дежурить рядом днем и ночью. При этом сложно не заразиться. Брат заболел почти сразу, его увезли на КТ с температурой около 40. У меня сейчас держится температура на том же уровне. Если не подохну, обязательно найду заведующего отделением, рассказывает сын погибшей.

Он уточнил, что через неделю после выписки мать скончалась.

В Министерстве здравоохранения Свердловской области заявили, что тяжесть заболевания не связана с возможностью отказа от лечения, так как оно проводится на основании информированного согласия пациента.

Для каких-либо комментариев нужно провести разбор случая оказания медицинской помощи. Для этого пациент или его официально доверенное лицо может обратиться в минздрав, сообщили в пресс-службе министерства.

Там также уточнили, что если официально подтверждена недееспособность пациента, то он не может отказаться от лечения.

Сюжеты:
Екатеринбург
смертьпенсионеркаЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы