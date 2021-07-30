В смерти 84-летней пенсионерки от COVID-19 в Екатеринбурге обвинил врачей ее сын

84-летняя пенсионерка из Екатеринбурга, которую выписали из больницы с коронавирусом и двусторонней пневмонией, скончалась. В смерти медиков обвинил ее сын.

Женщина, по словам сына, поступила, 10 июля 2021 года в 16-е отделение Госпиталя ветеранов войн с коронавирусной пневмонией. Врачи выявили, что у женщины легкие поражены на 75%, но уже через 10 дней после госпитализации пенсионерка написала отказ от лечения, пишет Е1. По словам сына пенсионерки, ей становилось хуже с каждым днем. Она перестала ходить, ясно выражать мысли и, по словам мужчины, понимать происходящее вокруг, хотя до госпитализации признаков деменции не было. 20 июля женщину выписали из больницы. В результате выяснилось, что пенсионерка написала отказ от лечения, чему сын, по его словам, был удивлен. Он также заявил, что ее выписали с недолеченным COVID-19. С ней нужно было дежурить рядом днем и ночью. При этом сложно не заразиться. Брат заболел почти сразу, его увезли на КТ с температурой около 40. У меня сейчас держится температура на том же уровне. Если не подохну, обязательно найду заведующего отделением, рассказывает сын погибшей. Он уточнил, что через неделю после выписки мать скончалась. В Министерстве здравоохранения Свердловской области заявили, что тяжесть заболевания не связана с возможностью отказа от лечения, так как оно проводится на основании информированного согласия пациента. Для каких-либо комментариев нужно провести разбор случая оказания медицинской помощи. Для этого пациент или его официально доверенное лицо может обратиться в минздрав, сообщили в пресс-службе министерства. Там также уточнили, что если официально подтверждена недееспособность пациента, то он не может отказаться от лечения.

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