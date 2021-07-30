Водитель бутылкой вина разбил лобовое стекло чужого авто в Екатеринбурге

В четверг, 28 июня, в 15:09 на улице Шаумяна в Екатеринбурге мужчина разбил бутылкой вина лобовое стекло чужого автомобиля, сообщает Znak.
Автомобиль Toyota Cynos ехали по улице Шаумяна, водитель Lada Largus начал перестроение, не убедившись в безопасности маневра. Водитель Toyota Cynos пропускать его не стал. Тогда тот, кого не пропустили, подъехал справа от Toyota Cynos и ударил водителя через окно.
Затем, со слов очевидцев, мужчина Toyota Cynos вышел из автомобиля, чтобы сказать недовольному о том, что им будет написано заявление в полицию, на что тот брызну в него из перцового балончика. Но и этого водителю Lada Largus показалось мало, он выбежал из машины и кинул в Toyota Cynos бутылку вина, угрожая при этом отверткой.
Пострадавшим водителем на Toyota Cynos написано о случившемся заявление в полицию.
Напомним, в середине июля 2021 года два пьяных дебошира развлекались в Екатеринбурге тем, что останавливали проезжающие мимо автомобили, запрыгивали на их крышу и начиначи прыгать, а затем бить кулаками по капоту.