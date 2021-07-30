Задержан основатель финансовой пирамиды Finiko Кирилл Доронин в Казани

Задержан основатель финансовой пирамиды Finiko Кирилл Доронин в Казани
Задержан основатель финансовой пирамиды Finiko Кирилл Доронин в Казани
Сегодня, 19:09ПроисшествияФото: 1МI
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Казани одного из основателей финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина.

Мужчину задержали в рамках уголовного дела «Организация деятельности по привлечению денежных средств в особо крупном размере».

По версии следствия, с июня 2018-го по декабрь 2020 года представители Finiko предлагали людям заработать на фондовых рынках, рынках криптовалюты и различных торговых площадках.

Вкладчикам обещали ежемесячные высокие проценты. В действительности же Finiko никакой инвестиционной деятельности не вела.

По предварительным подсчетам, сумма ущерба оценивается в 70 миллионов рублей. В полицию обратились больше сотни обманутых вкладчиков, пишет Татарстан-24.

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