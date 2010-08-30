Двое свердловчан пострадали в результате потасовки на рок-фестивале в Миассе
30 августа 2010, 16:35ПроисшествияОльга
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Двое свердловчан пострадали в результате потасовки на рок-фестивале в Миассе. Ушибленные раны головы получили жители Екатеринбурга и Верхней Салды. От госпитализации они отказались, сообщает Эхо Москвы Екатеринбург со ссылкой на МЧС.
Напомним, что драка произошла в воскресенье на фестивале Торнадо-2010, который проходил на берегу озера Тургояк. На зрителей напала группа скинхедов.
Всего пострадали около двух десятков человек, в больнице на момент остается только один пострадавший, врачи оценивают его состояние как средней тяжести. Милиция установила 18 участников драки, восемь из них задержаны, возбуждено уголовное дело.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей