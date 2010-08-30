Двое свердловчан пострадали в результате потасовки на рок-фестивале в Миассе

Напомним, что драка произошла в воскресенье на фестивале Торнадо-2010, который проходил на берегу озера Тургояк. На зрителей напала группа скинхедов.

Всего пострадали около двух десятков человек, в больнице на момент остается только один пострадавший, врачи оценивают его состояние как средней тяжести. Милиция установила 18 участников драки, восемь из них задержаны, возбуждено уголовное дело.