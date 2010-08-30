В отделениях соцстраха усилят меры безопасности после убийства двоих сотрудников

Зеленецкая утверждает, что Сергей Рудаков полностью исказил действительность – судиться с Фондом 20 лет он не мог просто потому, что тот работает с инвалидами только 10 лет. К тому же Рудаков не может "жить на крохи", как он признавался в письме. "Рудаков получал ежемесячно 21 тысячу 998 рублей выплат, 3 тысячи 400 рублей пенсии по инвалидности плюс еще 1 тысячу 300 рублей коэффициента. Итого – почти 27 тысяч рублей в месяц, притом, что средняя зарплата работающего человека в Качканаре составляет 17 тысяч", – цитирует "Новый регион" Розу Зеленецкую.