В отделениях соцстраха усилят меры безопасности после убийства двоих сотрудников
После кровавой трагедии в нижнетагильском отделении соцстраха руководство ФСС намерено усилисть меры безопасности. При входе в отделения Фонда посетители будут оставлять сумки в специальный ящиках. Напомним, что оружие убийца двоих сотрудников соцстраха пронес в спортивной сумке.
Также все сотрудники Фонда пройдут психологическую подготовку для ведения работы с людьми, находящимися в тяжелой жиненной ситуации. Об этом журналистам рассказала управляющая Свердловским региональным отделением Фонда социального страхования РФ Роза Зеленецкая.
Зеленецкая утверждает, что Сергей Рудаков полностью исказил действительность – судиться с Фондом 20 лет он не мог просто потому, что тот работает с инвалидами только 10 лет. К тому же Рудаков не может "жить на крохи", как он признавался в письме. "Рудаков получал ежемесячно 21 тысячу 998 рублей выплат, 3 тысячи 400 рублей пенсии по инвалидности плюс еще 1 тысячу 300 рублей коэффициента. Итого – почти 27 тысяч рублей в месяц, притом, что средняя зарплата работающего человека в Качканаре составляет 17 тысяч", – цитирует "Новый регион" Розу Зеленецкую.
Свое несогласие с суммами ежемесячных и единовременных выплат инвалиды выражают регулярно, однако в большинстве случаев споры разрешаются в сторону увеличения. В случае с Рудаковым ситуацию осложнило то, что в 90-е он получал больше, чем полагалось, и после пересчета остался недоволен полученной суммой, которая оказалась меньше исходной.