Бывший сотрудник ДПС в Нижнем Тагиле получил 1 год и 6 месяцев условно

Суд установил, что задержанный, находясь при исполнении служебных обязанностей, остановил автомобиль, за которым был мужчина без права управления транспортным средством. Инспектор, поняв, что можно заполучить денежные средства, потребовал от водителя 5 тысяч рублей за несоставление протокола об административных правонарушениях. Водитель указанную сумму предоставил, запомни, куда положил деньги инспектор.

При этом взяточник знал, что оснований для административного задержания мужчины не имеется, соответствующий протокол составлен быть не может. Далее делом сразу занялись полицейские. Они задержали Халявина, а чужие деньги стали прямой уликой.

Суд Тагилстроевского района признал бывшего инспектора виновным в инкриминируемом ему деянии. Наказание, которое ему было назначено, - лишение свободы сроком на 1 год и 6 месяцев со штрафом в 8 тысяч рублей. На основании ст.73 УК РФ данное наказание в виде лишения свободы постановлено считать условно с испытательным сроком на 1 год.