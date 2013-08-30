Обиделся! Тагильчанин угрожал поджечь здание отдела полиции

В целях обороны и защиты, сотрудниками специализированных органов был введен план «Крепость». Был задействован личный состав и комплексные силы полиции, привлекли и сотрудников МЧС, 2 пожарных расчета и бригаду скорой помощи, сообщает пресс-служба нижнетагильского МВД.

В ходе проверки было установлено, что номер сотового телефона, с которого было сделано сообщение, принадлежит 23-летнему молодому человеку, который накануне задерживался за нахождение в общественном месте в состоянии опьянения. За совершенное правонарушение в отделе полиции на Тельмана, 40 на молодого человека был составлен административный протокол по ст. 20.21 КоАП РФ. 29 августа в 12 часов нарушитель должен был явиться в отдел полиции сообщают в пресс-службе.

Проверив место прописки, полицейские не обнаружили лже-террориста дома – по адресу он не проживает, нигде не работает. И только сегодня утром полицейские установили его местонахождение. Тут-то они его и задержали.

Как пояснил молодой человек, он был сильно рассержен на полицию. Накануне они известили родственников парня о том, что он был доставлен в отдел полиции. И ему захотелось отомстить полицейским. В настоящее время по произошедшему факту проводится проверка, по результатам которой в отношении обидчика будет принято соответствующее процессуальное решение.