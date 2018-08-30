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#домахорошо
15 детей и 8 взрослых были эвакуированы при пожаре в спортивной школе Екатеринбурга
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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15 детей и 8 взрослых были эвакуированы при пожаре в спортивной школе Екатеринбурга

Сегодня, 19:30Происшествия
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