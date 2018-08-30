15 детей и 8 взрослых были эвакуированы при пожаре в спортивной школе Екатеринбурга
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30 августа пожар возник в здании ДЮСШ №3 на улице Бажова в Екатеринбурге.
Сюжеты: ЕкатеринбургИсточник: «Вечерний Екатеринбург»
30 августа около 16:00 загорелось здание ДЮСШ №3 на улице Бажова в Екатеринбурге. 15 детей и 8 взрослых были эвакуированы из помещения. В результате пожара никто не пострадал.
Пожарные потушили огонь за 13 минут, площадь возгорания составила 10 квадратных метров.
По предварительной версии, причиной возгорания могли послужить нарушения пожарной безопасности.
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