19-летний лжеминер из Нижнего Тагила получил три года условно

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Тагильчанин получил наказание в виде трех лет лишения свободны условно с двумя годами испытательного срока за ложное сообщение о минировании магазина.
Сюжеты: Нижний ТагилИсточник: ИА «Все новости»
19 мая 2018 года 19-летний тагильчанин позвонил по номеру экстренной службы и рассказал, что магазин на улице Лебяжинской заминирован. На указанный адрес прибыли сотрудники правоохранительных органов и взрывотехники.
Торговая площадь и прилежащая территория были обследованы. Специалисты не обнаружили взрывоопасных веществ.
Мужчина был признан виновным по статье 207 УК РФ, суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно с двумя годами испытательного срока.
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