19-летний лжеминер из Нижнего Тагила получил три года условно

19 мая 2018 года 19-летний тагильчанин позвонил по номеру экстренной службы и рассказал, что магазин на улице Лебяжинской заминирован. На указанный адрес прибыли сотрудники правоохранительных органов и взрывотехники.

Торговая площадь и прилежащая территория были обследованы. Специалисты не обнаружили взрывоопасных веществ.