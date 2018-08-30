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#домахорошо
Директор УК в Екатеринбурге осуждена из-за гибели ребенка во время уборки снега
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Chistka snega traktorom

Директор УК в Екатеринбурге осуждена из-за гибели ребенка во время уборки снега

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