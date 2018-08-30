Директор УК в Екатеринбурге осуждена из-за гибели ребенка во время уборки снега
Директор УК ООО «1 Управляющая компания» в Екатеринбурге осуждена на 1,5 года за нарушение правил безопасности при организации уборки снега во дворе, повлекшем гибель 10-летней девочки.
Следствие установило, что в феврале 2016 года обвиняемая, действуя от лица ООО «1 Управляющая компания», разместила в подъездах объявления о производстве снегоуборочных работ. Также она дала устное распоряжение своему заместителю о вызове снегоуборочной техники.
При это во дворе не были установлены сигнальные ограждения на территории уборки снега. Во время чистки водитель экскаватора сбросил снег на 10-летнюю девочку, игравшую во дворе.
В результате ребенок получил черепно-мозговую травму. Девочка скончалась в больнице после состояния клинической смерти.
Чкаловский районный суд Екатеринбурга назначил наказание директору УК в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы.
Ранее в мае 2016 года к 1 году ограничения свободы приговорен водитель экскаватора, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.