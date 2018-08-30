Директор УК в Екатеринбурге осуждена из-за гибели ребенка во время уборки снега

Следствие установило, что в феврале 2016 года обвиняемая, действуя от лица ООО «1 Управляющая компания», разместила в подъездах объявления о производстве снегоуборочных работ. Также она дала устное распоряжение своему заместителю о вызове снегоуборочной техники.

При это во дворе не были установлены сигнальные ограждения на территории уборки снега. Во время чистки водитель экскаватора сбросил снег на 10-летнюю девочку, игравшую во дворе.

В результате ребенок получил черепно-мозговую травму. Девочка скончалась в больнице после состояния клинической смерти.

Чкаловский районный суд Екатеринбурга назначил наказание директору УК в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы.