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#домахорошо
Двухлетняя девочка чуть не лишилась пальца в ТРЦ Екатеринбурга
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Двухлетняя девочка чуть не лишилась пальца в ТРЦ Екатеринбурга

Сегодня, 23:00Происшествия
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