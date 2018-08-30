Двухлетняя девочка чуть не лишилась пальца в ТРЦ Екатеринбурга

30 августа жительница Екатеринбурга по имени Ксения вместе с 2-летней дочкой прогуливалась по ТРЦ «Гринвич». Ребёнка привлёк механический макет жилого района «Каменные палатки», за край которого девочка ухватилась. В результате рука малышки застряла в нижней части макета.

Я не могла вытащить руку дочери и попросила помощи охранника. Но он сказал, что ничем не может помочь. Собравшиеся люди стали требовать, чтобы он вызвал скорую, МЧС. Через какое-то время он действительно позвонил спасателям,рассказала Ксения.

Механизм макета неожиданно включился и подвижные части пришли в движение. Возникла угроза того, что ребёнку оторвёт палец. Один из охранников сломал щиток макета и отключил питание, затем отжал цепь и освободил палец девочки. После случившегося Ксению с дочерью отвезли в одну из городских больниц, сообщает URA.ru.

Видео Видео: © URA.RU

Представители торгово-развлекательного центра, комментируя ситуацию, отметили, что макет не предназначен для детей и напомнили Ксении, что на ней лежит обязанность по присмотру за ребёнком и сохранение её жизни и здоровья. Со слов администрации «Гринвича», женщине была предложена компенсация расходов за обращение в клинику.