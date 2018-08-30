Красная Mazda угнана в Екатеринбурге у чиновника из Башкирии

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Утром 29 августа в районе ЖБИ в Екатеринбурге злоумышленники угнали красную Mazda CX-5 у помощника представителя Республики Башкортостан в Свердловской области.
Сюжеты: Екатеринбург
Иномарку угнали в 2.55 от дома № 8/2 на улице Рассветной в районе ЖБИ.
Сейчас сотрудники полиции проводят комплекс оперативных мероприятий по розыску автомобиля и лиц, причастных к его хищению. Возбуждено уголовное дело, пишет Е1.
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