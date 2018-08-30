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#домахорошо
Трагедия на Уктусе: убийца расстрелял девушек в упор и оттащил их в лес
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Трагедия на Уктусе: убийца расстрелял девушек в упор и оттащил их в лес

Вчера, 01:00Происшествия
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