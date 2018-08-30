Трагедия на Уктусе: убийца расстрелял девушек в упор и оттащил их в лес

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Стали известны подробности убийства двух девушек на горно-лыжном комплексе Уктус под Екатеринбургом в прошлые выходные. Следователи считают, что выстрелы произвел один человек. Его личность и мотив совершения убийства устанавливают правоохранительные органы.
Сюжеты: Екатеринбург
В результате следственных мероприятий правоохранительные органы установили, что убийство двух девушек на Уктусе совершил один мужчина. В первую из погибших он выстрелил два раза, во вторую – один. После убийства оттащил тела вглубь леса. Следователи предполагают, что выстрелы были произведены 25 августа между 21:00 и 22:00.
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Здесь убийца расстрелял девушек, а потом оттащил в лес
Фото: E1.ru
30 августа состоялись похороны одной из жертв, сообщает «Вечерний Екатеринбург».
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Напомним, что ранним утром 26 августа на территории горно-лыжного комплекса Уктус в лесу обнаружили тела двух женщин. Чуть позже посетители комплекса рассказали о том, что слышали выстрелы.
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