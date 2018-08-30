Труп пролежал три года: мумия мужчины найдена в одном из домов Екатеринбурга
Сегодня, 12:40ПроисшествияФото: Znak
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13 августа в квартире одного из домов Екатеринбурга обнаружен мумифицированный труп пожилого мужчины. Службы не реагировали на сигналы соседей о его пропаже.
Сюжеты: Екатеринбург
Труп мужчины нашли в квартире дома №13 на Малом Конном полуострове. Он пролежал там в кровати около трех лет.
По словам жильцов, они обращались в полицию и управляющую компанию дома в связи с исчезновением соседа. Однако службы на их сигналы не реагировали. При этом в квартиру исправно приходили квитанции за коммунальные услуги, которые никто не оплачивал.
В пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области заявили, что по данным осмотра места происшествия признаков криминальной смерти нет. Дверь заперта изнутри, мужчина жил один. Давность и причина смерти выяснятся в ходе судебно-медицинской экспертизы, пишет Znak.
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