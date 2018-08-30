Труп пролежал три года: мумия мужчины найдена в одном из домов Екатеринбурга

Труп мужчины нашли в квартире дома №13 на Малом Конном полуострове. Он пролежал там в кровати около трех лет.

По словам жильцов, они обращались в полицию и управляющую компанию дома в связи с исчезновением соседа. Однако службы на их сигналы не реагировали. При этом в квартиру исправно приходили квитанции за коммунальные услуги, которые никто не оплачивал.