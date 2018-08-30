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#домахорошо
Труп пролежал три года: мумия мужчины найдена в одном из домов Екатеринбурга
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Труп пролежал три года: мумия мужчины найдена в одном из домов Екатеринбурга

Сегодня, 12:40ПроисшествияФото: Znak
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