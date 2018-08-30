Убивший жену игроман из Сысерти признан невменяемым

В ночь с 5 на 6 мая 25-летний житель Сысерти убил жену, завернул ее тело в ковер и спрятал в диван. Затем мужчина отвел к родственникам маленького ребенка и уехал в Татарстан.

Первоначальной причиной убийства считалась агрессия из-за пристрастия к компьютерным играм. Но следствие выяснило, что мотивом убийства послужила ревность мужа.