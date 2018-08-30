Убивший жену игроман из Сысерти признан невменяемым

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Житель Сысерти, убивший жену в мае 2018 года, признан невменяемым после прохождения судебно-психологической экспертизы.
Источник: Uralweb.ru
В ночь с 5 на 6 мая 25-летний житель Сысерти убил жену, завернул ее тело в ковер и спрятал в диван. Затем мужчина отвел к родственникам маленького ребенка и уехал в Татарстан.
Первоначальной причиной убийства считалась агрессия из-за пристрастия к компьютерным играм. Но следствие выяснило, что мотивом убийства послужила ревность мужа.
В результате прохождения судебно-медицинской экспертизы в Свердловской областной психиатрической больнице убийца признана невменяемым. В настоящий момент он находится под арестом в СИЗО. В ближайшем будущем он будет направлен на принудительное медицинское лечение.
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