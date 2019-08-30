Екатеринбуржец спас троих детей из задымленной квартиры
Сегодня, 09:05ПроисшествияФото: ГУ МЧС по Свердловской области
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В столице Урала мужчина спас троих детей, МЧС планирует представить его к награде, сообщает ГУ МЧС по региону.
Сюжеты: Екатеринбург
Трое детей — год и десять месяцев, четыре года и десять лет — находились дома одни. Младший ребенок играл с электрическим феном и случайно подпалили матрас. Старший мальчик вынес дымящийся матрас на балкон, но не закрыл дверь, и дым стал заполнять квартиру. Дети испугались и спрятались в одной из комнат.
Дым с балкона увидели соседи, глава семьи Остап Пономарев бросился к соседям, а его супруга вызвала пожарных. Дверь мужчине открыл старший ребенок. Мужчина накрыл детей одеялом и вывел в коридор, а сам смог потушить матрас до приезда МЧС.
В настоящий момент рассматривается вопрос о награждении свердловчанина.
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