Екатеринбуржец спас троих детей из задымленной квартиры

Трое детей — год и десять месяцев, четыре года и десять лет — находились дома одни. Младший ребенок играл с электрическим феном и случайно подпалили матрас. Старший мальчик вынес дымящийся матрас на балкон, но не закрыл дверь, и дым стал заполнять квартиру. Дети испугались и спрятались в одной из комнат.