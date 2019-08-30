Под Нижним Тагилом мужчина на ВАЗ снес опору ЛЭП
Сегодня, 08:39ПроисшествияФото: «Инцидент Нижний Тагил»
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29 августа в поселке Горноуральский произошло ДТП, в котором пострадал молодой водитель, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил».
Сюжеты: Нижний Тагил
Авария случилась около шести часов вечера. Молодой человек, по словам очевидцев, не более 18 лет, на отечественном авто врезался в опору линии электропередач. Столб упал на автомобиль, транспортное средство получило значительные повреждения.
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По предварительной информации, водитель в тяжелом состоянии был госпитализирован.
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